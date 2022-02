LIVE Inter, Inzaghi: “Domani partita delicata. Non esiste un problema attaccanti”

FcInter1908 vi riporta le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi alla vigilia della sfida con il Genoa

Marco Astori

Obiettivo ripartire. L'Inter domani sera sarà ospite del Genoa a Marassi con un unico obiettivo in testa: tornare alla vittoria e riprendere la corsa allo scudetto. Ad Appiano Gentile è giornata di vigilia e come di consueto Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, incontrerà i giornalisti in conferenza stampa e farà il punto in vista della gara di domani. FcInter1908 vi riporta integralmente le sue dichiarazioni.

Che partita si aspetta?

Senz'altro troviamo un avversario in salute che gioca un calcio intenso, troveremo una squadra organizzata che lotta per la salvezza. Sappiamo che affronteremo una partita delicata.

Può essere la partita giusta per Lautaro? Ci ha parlato?

Si è detto tanto in questi giorni, l'Inter è ancora il miglior attacco della Serie A e non esiste un problema attaccanti perché la preoccupazione sale quando la squadra non crea. Anche con il Sassuolo, nonostante non sia stata tra le nostre migliori prestazioni, abbiamo creato tantissimo e tirato in porta 20 volte. La preoccupazione ci deve essere quando non si crea, torneremo presto a segnare.

Lei avrebbe firmato se le avessero detto che a questo punto si sarebbe trovato secondo, agli ottavi di Champions e in semifinale di Coppa Italia?

Io so cosa mi è stato chiesto ad inizio percorso, ovvero mantenere una posizione Champions, di tornare gli ottavi e di vincere la Supercoppa: in questo siamo stati straordinari. Ora a noi serve equilibrio, ma l'ho visto all'interno di società e squadra, i tifosi sono stati meravigliosi domenica. La parola equilibrio rappresenta il concetto, quest'estate si parlava di allarmismi, ora dopo una sconfitta ho sentito parlare tanto: ma abbiamo analizzato dove potevamo fare meglio con la squadra.

Quanto è importante il rinnovo di Brozovic?

Sappiamo la sua importanza, come quella di Barella, Lautaro, mi auguro quelli di Perisic e Handanovic. Questo spetta alla società e ho la fortuna di avere dirigenti sempre sul pezzo e presenti con noi che lavorano h24 per far sì che l'Inter sia sempre più forte.

Che spiegazione si dà ai gol subiti?

Nella parte centrale del campionato siamo stati meno vulnerabili, eravamo più freschi mentalmente. Abbiamo analizzato, sappiamo di dover difendere e attaccare meglio: nelle ultime partite non abbiamo segnato, è inusuale per noi. Lavoriamo per concretizzare e difendere meglio.