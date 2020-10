Verso Genoa-Inter, Maran studia la sorpresa in attacco. TS: “Può essere determinante”

Gruppo quasi al completo in casa Genoa dopo la negatività al Covid-19 dei vari Cassata, Lerager, Destro, Criscito e Zappacosta. I cinque ieri si sono allenati con la squadra. I soli Brlek e Males sono ancora positivi.

Per Tuttosport è difficile che l’allenatore del Grifone Rolando Maran possa mandare in campo qualcuno tra i cinque: saranno a disposizione contro l’Inter con soli due allenamenti nelle gambe. Il tecnico sta provando nuove soluzioni. Con i nerazzurri di Conte può esserci Marko Pjaca a far coppia con l’ex Goran Pandev. “La sua qualità e la sua fantasia e la sua classe possono essere determinanti” scrive il quotidiano.