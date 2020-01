Ds Genoa: “Pinamonti resta sicuramente”. Inter, ecco come cambiano i piani futuri

Intervenuto nel corso della trasmissione “We Are Genoa”, in onda su TeleNord, il direttore sportivo rossoblu Francesco Marroccu ha fatto il punto sul futuro di Andrea Pinamonti: “Non faremo nessuna operazione per quanto riguarda una nuova prima punta. Pinamonti rimane sicuramente“. Una chiusura netta, nonostante l’ex Inter sia finito ai margini del progetto rossoblu e abbia ricevuto tante richieste nel corso del mercato invernale.

I PIANI DELL’INTER – La decisione del Genoa condiziona, di fatto, anche i piani che l’inter aveva per il ragazzo: nelle intenzioni dei nerazzurri Pinamonti avrebbe dovuto giocare con continuità per proseguire nel suo processo di crescita, ma il suo progressivo accantonamento ha cambiato le carte in tavola. A questo punto non si cercherà una nuova squadra che subentrerà ai rossoblu nell’obbligo di riscatto previsto verso i nerazzurri, che incasseranno a partire dal primo luglio i 18 milioni di euro pattuiti la scorsa estate (e già inseriti a bilancio).