Serie A, Genoa-Sassuolo 2-1: Criscito e Pandev regalano i primi tre punti a Nicola

Esordio positivo per Davide Nicola sulla panchina del Genoa. I rossoblù riescono a imporsi 2-1 sul Sassuolo grazie alle reti di Criscito su rigore e di Goran Pandev; di Obiang il momentaneo pareggio della squadra di De Zerbi. Con i tre punti conquistati oggi il Genoa sale a quota 14 punti, il Sassuolo rimane a 19. Polemiche in casa neroverde per un fallo non fischiato su Berardi, dal quale poi nasce il raddopio dei rossoblù.

