Terzino, centrocampista o attaccante? Macché: il primo acquisto Inter può arrivare altrove

Gli obiettivi dell’Inter sul mercato sono ormai noti: un laterale, un centrocampista e un attaccante che faccia da vice-Lukaku. Ma il primo acquisto di questa sessione invernale di mercato potrebbe arrivare in un ruolo mai citato prima. Secondo Sky Sport, infatti, a Milano potrebbe fare ritorno Ionut Radu.

Il portiere del Genoa ha perso il posto dopo il ritorno in rossoblu di Perin, già partito titolare contro il Sassuolo alla ripresa del campionato. Per questo, secondo l’inviato di Sky a Genova, Radu potrebbe tornare subito all’Inter per fare da vice a Samir Handanovic. E così gli acquisti in casa nerazzurra potrebbero salire a quattro.