CdS – Oggi la decisione su Genoa-Torino: rinvio? Lega divisa. E Gravina rispolvera i playoff

Oggi è prevista una riunione straordinaria del Consiglio di Lega che dovrà prendere una decisione in merito a Genoa-Torino e Napoli-Juventus. Il focolaio tra i rossoblù, infatti, ha indotto il presidente Preziosi e il ds Faggiano a chiedere il rinvio mentre Cairo e i granata puntano a giocare. Secondo il Corriere dello Sport, “il timore degli organismi direttivi del calcio è che, se si accetta la linea del rinvio oltre un certo numero di positivi, a qualcuno venga in mente di fare il furbo e invocare cancellazioni di gare quando viene comodo. Anche per questo non sono state fissate norme su un numero massimo di positività e si è deciso di considerare chi non supera il tampone come un semplice infortunato. Con l’avallo dell’Uefa, che considera valida qualsiasi partita se ciascuna delle due squadre schiera almeno 13 uomini tra campo e panchina”.

JUVENTUS-NAPOLI – Il vero nodo cruciale della questione è il possibile rinvio di Juventus-Napoli: se Genoa e Torino non hanno impegni europei e perciò si potrebbe rinviare il match e recuperarlo più avanti, bianconeri e azzurri hanno un calendario intasato. “Il rinvio di una partita del genere assumerebbe una valenza simbolica e inoltre comincerebbe a provocare seri problemi organizzativi”, commenta il CorSport che poi rispolvera l’ipotesi playoff promossa da Gravina: “Una formula alternativa che preveda meno partite in totale, con una stagione regolare opportunamente modulata e i play-off (a otto squadre) per assegnare lo scudetto. Ipotesi messa da parte per parlare di altri argomenti più urgenti, tipo la riapertura degli stadi e la cessione dei diritti Tv. Però a stabilire le priorità è sempre quanto accade giorno per giorno. Davanti all’eventualità di un’interruzione del torneo bisognerà per forza dare una forma compiuta all’idea”, rimarca il quotidiano.