Repubblica – Campionati di sola andata e poi playoff e Coppe: il piano di Infantino

“Meno partite, ma più belle. Meno eventi, ma più avvincenti. Campionati meno lunghi, ma meno scontati”. Apre così l’articolo di Repubblica in merito al piano della FIFA per provare a rendere più imprevedibili i singoli campionati sulla falsariga di quanto accaduto nella fase finale di Champions League 2019-2020, con sfide ad eliminazione diretta che hanno aumentato lo spettacolo. “La parola chiave è knock-out game, ossia incontri a eliminazione diretta. Per capirci, quei playoff di cui, in pieno lockdown, parlava spesso il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Campionati con un solo girone, anziché di andata e ritorno, e poi partite da dentro o fuori . Un’idea sostenuta dal successo della formula estiva della Champions League”, spiega Repubblica che indica come Infantino, presidente FIFA, sia in pressing con le Federazioni per attivare questa soluzione.

Con i playoff anche per i campionati, si ridurrebbero il numero di impegni – si ridurrebbero i rischi di infortuni – e si manterrebbero solamente le partite importanti, di fatto cancellando quelle ‘inutili’. In questo caso si ipotizza di un solo girone (non più andata e ritorno) e poi partite da dentro o fuori, snellendo e non di poco il calendario, evitando di giocare ogni 3 giorni per 9 mesi, come sarebbe poco accadere in questa stagione causa Coronavirus. “La riforma dei tornei favorirebbe l’altra grande rivoluzione che ha in mente la Fifa: suddividere il calendario in periodi riservati ognuno a una competizione”, commenta Repubblica che spiega anche la suddivisione: 5 mesi per i campionati nazionali, 3 mesi per i playoff e Coppe, con altri 3 mesi per le Nazionali oltre ad un mese di stop per le ferie.