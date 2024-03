Genoa, Zangrillo: “Barella? Certi giocatori piroettano come pagliacci”

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, intervenuto a Rai Radio 1 durante Un giorno da pecora, ha polemizzato per quanto accaduto ieri al Meazza in occasione del penalty concesso all'Inter contro la squadra di Gilardino. "Gli arbitri fanno un mestiere delicato, ma non sono aiutati, sono tratti in inganno come ieri da calciatori che che piroettano come pagliacci e fingono traumi inesistenti", ha detto.