Genta: “Conte? Con l’Inter ha fatto il capolavoro della sua carriera perché…”

Intervenuto su Radio 24 durante il programma Tutti Convocati, Carlo Genta, giornalista, ha parlato così dello straordinario lavoro di Antonio Conte all'Inter: "Do dei freddi numeri: Conte è passato da -21 a -1 e adesso a +13 sulla Juventus. Questa stagione secondo me ha fatto il capolavoro della sua carriera insieme al primo scudetto bianconero: perché vincere considerata la situazione che aveva dentro e intorno all'Inter non era facile. E' stato bravissimo lui, Marotta e tutto il gruppo di lavoro. E ha anche ragione a dire "portiamo il treno in stazione, poi sul futuro ragioniamo perché questa situazione non può essere riprodotta l'anno prossimo".