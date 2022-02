Genta: “Inter? Non segnare ti toglie fiducia e autostima. Il derby può…”

Le parole del giornalista: "Il derby inciderà sul campionato perché per chi passa quest'ostacolo, sarà benzina per lo sprint finale"

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Carlo Genta, giornalista e conduttore radiofonico, ha parlato così in vista del derby di Coppa Italia di martedì sera: "Il derby inciderà sul campionato perché per chi passa quest'ostacolo, sarà benzina per lo sprint finale. Mi sembrano due squadre in deficit di fiducia e di autostima. E questo derby ad una delle due può ridargliela. Una squadra non ha più le coppe, l'altra quasi: purtroppo vedo difficile il recupero dell'Inter a Liverpool.