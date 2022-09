Genta: “Inter? Importante ora il ruolo della società. Si è visto che…”

Le parole del giornalista: "Brozovic e Lautaro per distacco i migliori: gente che non si discute, ma vanno rivisti atteggiamento e linguaggio del corpo"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Carlo Genta, giornalista, ha parlato così del momento delle big di Serie A: "Fanno fatica tutte, tutte sono imperfetti e la condizione è approssimativa: lo dimostra ieri l'Inter. E' un tema però comune, nessuno sa come tararsi: non esistono squadre perfette. Rimane il fatto che devi tenere il punto con le piccole: i punti che perdi lì, devi recuperarli negli scontri diretti. L'Inter? Sarà importante il ruolo della società: Marotta ha giocato sul fronte mediatico e ha incontrato i giocatori. L'ambiente Inter insiste sulla mancanza di garra e rabbia agonistica, in effetti questo si è visto: questo è figlio della delusione dell'anno scorso. Ieri Brozovic e Lautaro per distacco i migliori: gente che non si discute, ma vanno rivisti atteggiamento e linguaggio del corpo".