Genta: “Lukaku all’Inter? Il Chelsea lo presta gratis? Non credo proprio”

Le parole del giornalista: "Questi avranno un sacco di soldi, ma non te lo regalano: è un affare che non sta né in cielo né in terra"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Carlo Genta, giornalista, ha parlato così del futuro di Romelu Lukaku e di un suo possibile ritorno all'Inter: "C'è un se gigantesco: il Chelsea lo ha pagato 115, cosa dice? Ve lo presto gratis? Non credo proprio. Questi avranno un sacco di soldi, ma non te lo regalano: è un affare che non sta né in cielo né in terra in questo periodo storico italiano".