Gentile: “Inter, la coppia Correa-Lautaro per me può trovare problemi perché…”

Le parole del giornalista: "La soluzione Correa-Lautaro tecnicamente per me può trovare problemi in amalgama: vedo due giocatori troppo simili"

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Riccardo Gentile, giornalista, ha parlato così della possibilità di vedere Joaquin Correa titolare con Lautaro Martinez contro il Bologna domani: "Ho i miei dubbi che Lautaro e Correa possa essere una coppia per caratteristiche. Lukaku non aveva una riserva, era un giocatore indistruttibile e instancabile: passare da lui a Dzeko comporta anche questo. Tra questi due c'è una differenza di età e di esplosività: Dzeko tecnicamente sarà sempre più bravo, ma Lukaku ha altre capacità. Capisco che Inzaghi debba farlo riposare, ma la soluzione Correa-Lautaro tecnicamente per me può trovare problemi in amalgama: vedo due giocatori troppo simili per costituire una coppia".