Sky – Inter, Vidal scalpita. Ma c’è un indiziato su tutti che può stare fuori

E' già vigilia in casa Inter della sfida di campionato contro il Bologna, avversario scomodo per i nerazzurri ma con cui si dovrà necessariamente tornare alla vittoria. E, come riporta Sky Sport, visto il tour de force di impegni che aspetta la squadra nerazzurra, Simone Inzaghi sta pensando a qualche cambio: "Dzeko ha giocato quasi sempre e potrebbe essere l'indiziato numero uno per subire un po' di turnover: è un'ipotesi perché l'allenamento sarà più tardi, ma è un ragionamento che il tecnico può fare. A centrocampo Vidal scalpita, Vecino si è riaffacciato al campo con continuità: mentre a destra il solito ballottaggio è Darmian/Dumfries. In difesa c'è da capire come sta Bastoni, se sarà in campo dal primo minuto o meno".