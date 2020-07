Inter, Gentile (Sky): “Eriksen? Presto per parlare di prova del nove. Le sue qualità…”

«Prova del 9 per Eriksen? Troppo presto per definirla così. Il calciatore non si discute. Se non si è integrato nell’Inter potrebbe essere una sua responsabilità ma evidentemente non è capitato nel momento migliore della squadra. Lo dicono i risultati. Credo che l’allenatore creda nelle qualità di Eriksen altrimenti a gennaio non lo avrebbe accolto. E credo che nella prossima stagione ci si possa lavorare e molto bene, è un giocatore che può fare la differenza». Riccardo Gentile, telecronista di Skysport, ha parlato del danese e di come abbia bisogno di tempo e spazio per fare del suo meglio nell’Inter di Conte. C’è chi parla del suo addio, ma secondo il giornalista è troppo presto per non pensare di dargli altre chance.

(Fonte: SS24)