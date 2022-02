Gentile (Sky): “Inter, passo falso su cui riflettere. Errori e confusione”

L'analisi fatta dal giornalista dopo la sconfitta con il Sassuolo si sofferma sulle difficoltà incontrate dai nerazzurri

Riccardo Gentile, giornalista di Skysport, ha analizzato la sconfitta dell'Inter contro la squadra di Dionisi: "Merito al Sassuolo, ha giocato una partita eccezionale. Sorprende come abbia raccolto pochi punti, quando gioca contro le big ti dà sempre fastidio. Non a caso ha vinto anche contro il Milan a San Siro o contro la Juve, vittorie prestigiose. Primo tempo dominato e vittoria dominata. Nel secondo tempo l'Inter ha avuto una reazione rabbiosa e l'Inter ha giocato con il tridente. Ma la squadra è stata troppo confusa e vittima del due a zero incassato nel primo tempo, che la stava penalizzando e non è riuscita ad avere lucidità sotto-porta. Lautaro ha sbagliato senza il portiere. Un passo falso che deve far riflettere e la classifica che preannuncia un finale di stagione molto particolare. L'avvio del 2022 è negativo. Due partite vinte su sei in campionato, sono poche per la squadra che era la favorita per lo scudetto", ha sottolineato nel suo intervento.