Inter sconfitta, la Nord chiama i giocatori sotto la curva: gesto eloquente di Lautaro

I tifosi hanno incoraggiato la squadra dopo la sconfitta con il Sassuolo. L'argentino era tra i calciatori arrivati sotto la Curva

Alla fine della gara con il Sassuolo, dopo una sconfitta cocente per l'Inter, i tifosi della Curva Nord hanno voluto chiamare a sé la squadra che ha raggiunto i suoi sostenitori. C'era anche Lautaro Martinez in prima fila e gli inviati di Skysport sottolineano che c'è stato anche un gesto eloquente dell'argentino, ha chiesto scusa per la sconfitta.