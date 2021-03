Gentile: “Sanchez serviva prima. Ora fa da vice Lukaku e da vice Lautaro”

Il telecronista ha parlato delle difficoltà incontrate dai nerazzurri e si è soffermato sul cileno che ha segnato una doppietta

Riccardo Gentile, telecronista di Skysport, ha parlato dell'Inter e del suo momento. «Contro Lazio e Milan aveva dimostrato di essere una squadra matura, che se è attaccata è in grado di colpire in modo letale. Contro Genoa e Parma cambia l'atteggiamento delle squadre avversarie e ti trovi davanti a chi lotta per un traguardo diverso. Il risultato però è stato lo stesso. Erano due esami di maturità. Perché non è automatico trovare motivazioni contro squadre che si sanno difendere bene. Le partite potevano essere complicate».

«La condizione fisica di Sanchezè stata frutto del lavoro fatto con lui da Conte. Sulle qualità dell'attaccante cileno non c'erano discussioni. Ma è normale trovi spazio perché non c'è un vice Lukaku e lo fa lui, come fa il vice Lautaro. È una stagione lunga anche senza le coppe e uno dei due potrebbero aver bisogno di aiuto. Serviva lui forse nel momento in cui si giocava la CL e forse allora Conte non aveva le stesse certezze su di lui», ha aggiunto.