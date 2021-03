Gentile (Sky): “Inter, vantaggio importante. Pur senza mercato a gennaio…”

L'Inter ha accumulato un vantaggio quasi decisivo nella corsa scudetto. Ne è convinto il giornalista e telecronista Riccardo Gentile

"L'Inter ha accumulato un vantaggio che, se non decisivo e definitivo, poco ci manca. I punti sul Milan sono tanti. E' una squadra esperta con un allenatore esperto e giocatori esperti che, dopo 2 mesi di errori, con tanti gol subiti, ha risolto il problema, mantenendo l'efficacia offensiva. Col tempo, poi, ha inserito altri giocatori come Eriksen e Perisic che all'inizio non trovavano posto. Con Sanchez ristabilito, l'Inter, pur non avendo fatto mercato di gennaio, è come se avesse comprato dei giocatori in più. E questo non è da sottovalutare".