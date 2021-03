GdS – Inter, già certi 2 addii. Poi tutto sul grande colpo a sinistra: “Nome da 40mln”

Causa Covid, anche il prossimo mercato sarà condizionato da strategie a risparmio. Ma c'è chi, come l'Inter, ha già le idee piuttosto chiare

Causa Covid, anche il prossimo mercato sarà condizionato da strategie a risparmio. Tutti, grandi club compresi, infatti, dovranno necessariamente concentrarsi prima sulle cessioni che sulle entrate. Ma c'è chi, come l'Inter, ha già le idee piuttosto chiare su come investire le risorse a disposizione.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, una delle priorità dei nerazzurri sarà di certo rinforzare la fascia sinistra a disposizione di Antonio Conte. Il nome al quale tutti guardano, in Viale della Liberazione, è quello di Robin Gosens, esterno dell'Atalanta e autore anche in quest'anno di una grande stagione:

"L’Inter potrebbe congedarsi da Young e/o Kolarov - gli anni passano per tutti - per cercare un altro Hakimi sulla corsia mancina. Gosens sarebbe perfetto, ma servono almeno 40 milioni", si legge. Ma Gosens non è l'unico profilo sul taccuino di Marotta e Ausilio. La rosea, infatti, riferisce che l'attenzione dell'Inter (e della Juventus) è rivolta, in alternativa, anche a Emerson Palmieri. Duelli di mercato destinati a diventare caldissimi la prossima estate.