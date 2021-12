Gerolin: “Scamacca possibile affare per la Juve. Lucca? Ha bruciato le tappe”

Le parole del dirigente: "Un affare possibile? Scamacca alla Juventus. Un giovane di grandi prospettive con una carriera importante davanti"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Manuel Gerolin , dirigente, ha parlato così in vista della sessione di mercato di gennaio: “Ci sono squadre blasonate come Cagliari e Genoa che devono cercare di fare un girone di ritorno di livello. Non vedo però grandi colpi”.

“Ha fatto gol in C e sta facendo gol in B. Sta bruciando le tappe, sarà protagonista. Oggi ha tutto per avere gli occhi addosso”.