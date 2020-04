Bellissimo gesto di Lautaro e Agustina: “Si parla solo di mercato, ma questa coppia…”

Gel disinfettante, mascherine, guanti, visiere, camici e scatole di alimenti saranno distribuiti agli operatori sanitari e sociali in Argentina. In tempo di crisi è bello apprendere che la solidarietà esiste. E l’iniziativa di Lautaro Martinez e della sua fidanzata Agustina Gandolfo non è passata inosservata. La coppia ha deciso di fare due importanti spedizioni di materiale da distribuire negli ospedali e non solo per aiutare a contenere l’emergenza per il coronavirus.

Scrivono in Argentina: “Questa coppia, che oggi è sulle pagine del giornalismo sportivo mondiale a causa di una possibile mossa di mercato che avvicinerebbe il giocatore al Barcellona, ​​ha deciso di concentrare le forze e la solidarietà nelle due città native: Bahía Blanca, da parte dell’attaccante, e Mendoza, dalla parte della sua ragazza. Una parte della donazione è già arrivata: 330 bottiglie di alcol in gel da 5 litri, 100.000 guanti, 5.000 camici e 5.000 scarpe per la sala operatoria. Mentre c’è un altro lotto che proviene da Buenos Aires e arriverà venerdì. La donazione sarà distribuita anche nelle mense della comunità; negli ospedali Notti, Scaravelli, Perrupato, Paroissien, Schestakow, Tagarelli, El Carmen e Carrillo e nei seguenti centri sanitari: 16 a Guaymallén, 17 a Las Heras e 168 a La Estanzuela a Godoy Cruz. Questo è il gesto di questa coppia. Speriamo che serva a contagiare altri, così che molti possano dare il loro piccolo contributo alla causa. Qualcosa di simile è già successo a Bahía Blanca, dove dopo la donazione di Lautaro e Agustina ne sono arrivate altre. Andrés Gandolfo, il padre di Agustina, sta collaborando alla raccolta di merci nei magazzini in cui lavora la sua azienda e coordinando le consegne con il governo argentino”.

(Tiempodeleste.com)