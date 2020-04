Una richiesta dall’Inter per Lautaro Martinez. Sport, giornale catalano, torna sul possibile addio dell’argentino a Milano. Secondo quanto scrive il quotidiano in prima pagina il club nerazzurro starebbe facendo pressing sull’attaccante e vorrebbe che fosse lui a chiedere la cessione. Aubameyang, che secondo alcune fonti, sarebbe nel mirino dell’Inter, invece sarebbe un obiettivo per il Real Madrid.