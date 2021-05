Inter, il gesto simbolico di Lukaku. E Big Rom ha apprezzato un altro dettaglio

Nel corso dei festeggiamenti per lo scudetto, Romelu Lukaku è sembrato il più commosso di tutti

Nel corso dei festeggiamenti per lo scudetto, Romelu Lukaku è sembrato il più commosso di tutti. Abbracci, sorrisi e lacrime di gioia. Con le foto dei suoi nonni impresse sulla sua maglietta, Big Rom ha poi spiegato: "Quando mio nonno è morto nel 2005 gli ho promesso che avrei vinto qualcosa e ci sono riuscito". E poi c'è quel legame forte con il suo allenatore, Antonio Conte. "È come se il belga fosse diventato la cinghia di trasmissione del pensiero del tecnico. Vista l’intesa mai provata in carriera, Romelu non vorrebbe certo separarsi ora sul più bello", sottolinea la Gazzetta dello Sport.