Lukaku: “Orgoglioso di giocare per l’Inter. Avevo fatto una promessa a mio nonno. Quando…”

Al termine di Inter-Udinese, un commosso Romelu Lukaku ha commentato le emozioni provate per la vittoria dello scudetto. Queste le dichiarazioni di Big Rom ai microfoni di Dazn: "Abbiamo lavorato tanto per vincere questo scudetto. L'anno scorso ci siamo andati vicini, ma quest'anno siamo stati bravi. Abbiamo fatto un grande step e sono veramente orgoglioso di giocare per questa squadra. Oggi non volevo piangere ma l'emozione è stata troppo forte".