Libero – Inter, attenta al Getafe: difesa forte e pressing alto. E occhio a questi due nomi

Dall’urna di Nyon è uscito il Getafe per l’Inter: i nerazzurri sfideranno la matricola spagnola nella doppia sfida degli ottavi di finale di Europa League. L’edizione odierna di Libero descrive così la squadra iberica, al momento quinta in Liga:

“Il club milanese non deve sottovalutare la squadra spagnola, quinta in Liga: autentica sorpresa di questa E-League,il Getafe ha infatti eliminato l’Ajax, quella stessa squadra olandese che l’anno scorso buttò fuori la Juve dalla Champions ai quarti. Allenato dal tecnico Bordalas, il Getafe è un avversario ostico: il suo 4-4-2 è caratterizzato da un pressing alto nella metà campo avversaria, con rapide ripartenze sulle fasce pronte a capitalizzare le palle recuperate. La difesa, comandata da Dakonam e Etxeita è una delle migliori della Liga:il Getafe è terzo per gol subiti (25). Degni di nota anche i centravanti Mata e Rodriguez: insieme complessivamente 18 reti”.