Sky – Europa League, Inter-Getafe: ecco la reazione ad Appiano. La strategia di Conte è…

L’urna di Nyon ha emesso il suo verdetto, accoppiando per gli ottavi di finale di Europa League l’Inter di Antonio Conte al Getafe, squadra spagnola che nei sedicesimi della competizione ha eliminato l’Ajax di ten Haag, semifinalista di Champions League nella passata stagione. Un sorteggio che poteva certamente essere più benevolo, per i nerazzurri, ma anche più malevolo, date le big presenti al sorteggio. Questo, in sintesi, secondo quanto riportato da Sky Sport, il pensiero che filtra da Appiano Gentile dopo la sentenza di Nyon.

L’Inter sa che, essendo una squadra ostica, il Getafe costringerà i nerazzurri a due battaglie, sia all’andata che al ritorno. Dal punto di vista logistico, però, la squadra spagnola (che gioca nell’area metropolitana di Madrid) offre certamente un quadro più semplice rispetto al Ludogorets. I nerazzurri, comunque, continueranno con un turnover ragionato, secondo la filosofia adottata nella competizione da Conte.

(Fonte: Sky Sport)