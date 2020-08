Getafe, David Soria: “L’Inter preferiva un sorteggio diverso, noi ce la giocheremo tutta”

David Soria, portiere del Getafe, lancia il suo guanto di sfida all’Inter. In un’intervista concessa al giornale sportivo spagnolo Marca ha parlato della sfida del 5 agosto: «Dobbiamo giocarcela sul campo. Pensiamo solo all’Inter e se passassimo pensiamo alla prossima. Ho una piccola esperienza in questa competizione e non puoi pensare oltre la singola partita. I nerazzurri hanno grandi attaccanti come Lukaku, Lautaro e Sanchez? Come anche in Liga. I giocatori che hai nominato sono grandi e devi essere sempre concentrato e attento, hanno grandi qualità. Il match contro l’Inter sarà la partita della vita. Sappiamo che l’Inter avrebbe preferito un sorteggio diverso, questo vuol dire che ci siamo guadagnati il rispetto di tutti sul campo. Loro hanno giocato tre giorni fa? Ce la giocheremo alla morte, ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro, saranno meno riposati di noi ma avranno il ritmo della competizione. Queste sono cose che in partita non consideri, specie quando è uno scontro diretto».

(Fonte: marca.com)