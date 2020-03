Europa League, il Getafe attende istruzioni dalla UEFA per il viaggio in Italia

L’emergenza coronavirua rischia di condizionare pesantemente non solo il campionato italiano, ma tutte le altre competizioni europee. A tal proposito, come rivela AS, il Getafe (prossimo avversario dell’Inter in Europa League) attende istruzioni dalla UEFA per organizzare il suo viaggio in Italia. I tifosi spagnoli, che si sono trasferiti in massa ad Amsterdam la scorsa settimana in occasione della sfida contro l’Ajax, questa volta non hanno mosso un dito nella paura di non poter accedere allo stadio.