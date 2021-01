G. Ferri: “Inter grande squadra, ma se spegni la luce è un problema. Con la Roma…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giacomo Ferri, ex calciatore, ha parlato così in vista dello scontro diretto di domenica alle 12.30 tra Roma e Inter: “Ho sempre creduto in Fonseca. Ha subito critiche fin troppo esagerate, perché non ci si rendeva conto della situazione societaria. Ho fiducia nel tecnico, mi piace come gestisce la partita e le difficoltà. Così come fa Pioli. Ora ci sono giocatori che stanno ritrovando una buona forma. Senza Dzeko ha fatto una bella gara a Crotone. L’Inter ha perso male, facendosi del male da sola. E’ una grande squadra, ma se spegni la luce è un problema. Credo sarà una bella partita“.