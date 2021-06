Giaccherini: “Non mi aspettavo l’addio di Conte, l’Inter perde tanto. Ma Inzaghi…”

Intervistato da Libero, Emanuele Giaccherini, tra i fedelissimi di Antonio Conte, ha commentato l'addio dell'allenatore all'Inter

"Sinceramente non me l’aspettavo, ma credo che il mister abbia le sue motivazioni. Conte vuole sempre lottare per vincere e stare in alto, in questo momento la società nerazzurra non glielo poteva garantire. Conte è stato l’artefice dello scudetto dell’Inter come del ciclo di scudetti della Juve: perdono tanto senza il mister. Inzaghi eredita comunque una squadra che gioca a memoria e con una mentalità vincente, può proseguire nel solco di Antonio".