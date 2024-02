Le parole dell'ex calciatore: "Con l’Inter si è vista la supremazia di una squadra che secondo me ora è seconda, forse, solo al Real Madrid e al Manchester City"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Emanuele Giaccherini, ex calciatore, ha parlato così del momento difficile della Juventus: «Con l’Empoli la Juve è rimasta in dieci a inizio primo tempo e questo è stato determinante. Con l’Inter si è vista la supremazia di una squadra che secondo me ora è seconda, forse, solo al Real Madrid e al Manchester City».