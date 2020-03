La Gialappa’s: “Sì ai playoff scudetto: esperimento nuovo e spettacolo. L’Inter può…”

La Gialappa’s dice sì ai playoff scudetto. Il trio comico – formato da Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci – ha parlato a Tuttosport dell’ipotesi paventata negli ultimi giorni per decretare il vincitore della Serie A 2019/2020: “Nella speranza di uscire presto da questo tunnel e che si veda la luce a me piacerebbero i playoff e i playout per una questione di spettacolo. Sarebbe un esperimento nuovo. Non lo dico perché spero che l’Inter possa rientrare in gioco. Vorrei evitare le polemiche. Sia chiaro…“.

A parlare è Santin, ma anche gli altri due – tifosi del Milan – appoggiano la tesi. “Io sono favorevole sui playoff ma temo che nemmeno quelli possano aiutare il Milan a fare meglio…” dice Carlo, mentre Giorgio spera in una dose di fortuna: “Da milanista sono anche un pò sollevato che il campionato sia fermo così evito di prenderla nel… ogni settimana. Io sono per i playoff. Magari con una botta di fortuna il Milan arriva anche in Champions. Sarebbe divertente per una volta fare qualcosa di diverso. Sarebbe un bell’esperimento in un momento d’emergenza“.