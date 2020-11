GdS – Torino, Giampaolo prepara la sfida con l’Inter senza 12 giocatori: il calendario…

Al ritorno dalla sosta per lasciar spazio alle nazionali, l’Inter è attesa dalla sfida di campionato contro il Torino, in programma a San Siro domenica 22 alle ore 15:00. La Gazzetta dello Sport fa il punto in casa granata, con la squadra di Giampaolo che è già a lavoro in vista dello scontro al ‘Meazza’ con gli uomini di Conte:

“In questa sosta del campionato dedicata alle nazionali, il Toro ha dodici giocatori in giro tra Europa e Sudamerica e quindi il tecnico potrà allenare pochi big, tra i quali ci sono Izzo, Zaza, Ansaldi, Murru e il giovane Singo. Alla ripresa, il Toro è atteso da Inter e Juve con in mezzo la partita casalinga forse più «sentita» da Giampaolo, cioè quella contro la Samp. Non è di sicuro un calendario amico“.