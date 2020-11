Giampaolo si salva: Lukic e autogol di Pellegrini, il Toro batte il Genoa 2-1

Prima vittoria in questo nuovo campionato per il Torino di Marco Giampaolo, che batte al Ferraris il Genoa di Rolando Maran per 2-1. Un successo che, oltre a portare i granata a quota 4 punti, salva di fatto la panchina dell’ex allenatore del Milan, pesantemente messo in discussione negli ultimi giorni.

Granata in vantaggio grazie a una bella rete di Sasha Lukic. Il raddoppio arriva prima dell’intervallo grazie a uno sfortunato autogol di Luca Pellegrini. Inutile, ai fini del risultato, il gol di Scamacca, alla seconda realizzazione consecutiva dopo quella nel derby contro la Sampdoria.