Giampaolo: “Giocato con coraggio. Sensi e Caputo mi sono piaciuti molto perché…”

Le parole del tecnico blucerchiato al termine della gara col Milan

Al termine della gara persa col Milan, Marco Giampaolo ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Nonostante la sconfitta, il tecnico della Sampdoria è soddisfatto della prova dei suoi: "La squadra ha giocato con coraggio, magari ci è mancata qualcosa in termini di qualità. Non ho cose da recriminare, tranne il gol subito che sono cose su cui abbiamo lavorato. Dopo 20' abbiamo preso misure migliori, davanti mi sono piaciuti entrambi ma non abbiamo avuto supporto adeguato. Tutto sommato la squadra ha fatto una partita seria, poi ci sono i valori in campo e quindi bravo al Milan".