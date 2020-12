La prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 12 dicembre 2020 dedica la copertina al ricorso accolto per Morata, che tornerà a disposizione di Pirlo per Genoa-Juve: “Dybala, ciao Juve”, il titolo. In taglio alto spazio a Paolo Rossi: “Paolo, guarda quanto amore”. In taglio basso, invece, si parla di Torino “Ansia Giampaolo: ‘Toro, per te non dormo più'” e di Haaland, con l’intervista al papà.