Il racconto del figlio di Giacinto su come ha vissuto la partita contro il Milan e su come ha propiziato il gol del due a zero di Thuram

Ecco il suo racconto: «Davanti a me in tribuna c'era una coppia, marito e moglie. Nel primo tempo la moglie era alla mia sinistra e il mio marito a destra. Quando sono rientrati dall'intervallo si sono invertiti. Dopo qualche minuto busso alla spalla del marito e chiedo: "Sicuri che volete proprio invertirvi di posto?". Mi hanno guardato un po' stupiti, poi hanno detto "Si si ha ragione, ci scambiamo subito". Neanche fanno in tempo a risedersi che è arrivato il gol del due a zero di Thuram. Questo è il mio derby che ricorderò per sempre. Tra l'altro questa coppia ha 3 figli e una di loro si chiama Ambrosiana, insomma, più di così ragazzi...».