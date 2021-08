Gianni Di Marzio: “Correa sogno di Inzaghi, lo vuole. Sicuramente l’Inter…”

Le parole dell'ex allenatore: "Sicuramente l'Inter avrà anche un piano B e anche un piano C, qualora non dovesse andare in porto la trattativa con l'argentino"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni de LaLazioSiamoNoi, Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha parlato così del futuro di Joaquin Correa, obiettivo di mercato dell'Inter: "Correa è un sogno di Inzaghi, l'ha gia allenato e lo vorrebbe portare ai neroazzurri. Sicuramente l'Inter avrà anche un piano B e anche un piano C, qualora non dovesse andare in porto la trattativa con l'argentino. Possiamo considerare Correa una grossa idea di mercato e con la giusta continuità potrà esprimersi al meglio".

Favorita scudetto? La Lazio come parte in griglia di partenza...

"Inter e Juventus sono le favorite per lo scudetto. I neroazzurri partono favoriti per la vittoria dello scorso anno, la Juve, con la mentalità da vincente di Allegri, potrebbe tornare alla vittoria. La Lazio la metterei tra le prime sette squadre del campionato".