Corsera – Inter-Juve è anche Lukaku contro Ronaldo. Romelu è il totem di Conte. Insieme…

Stasera andrà in scena quelli che molti definiscono la partita, Inter-Juventus. Una gara che regalerà tante sfide nella sfida a partire dai due bomber Lukaku e Ronaldo. “Cosi diversi e così uguali: Lukaku gioca per la squadra, nel caso di Ronaldo è la squadra a giocare per lui. Il risultato però non cambia: senza le loro prodezze Inter e Juventus finiscono nei guai“, sottolinea il Corriere della Sera.

“Quando Romelu diserta la battaglia i limiti dei contiani si ingigantiscono sino a diventare insopportabili. Lukaku domina dentro l’area di rigore. Ma non è solo una questione di gol. È un faro, il totem di Conte. Apre gli spazi per gli inserimenti dei centrocampisti, esalta le qualità di Lautaro ed è un punto di riferimento per i compagni: portargli via il pallone è impossibile”.

“La storia dice che Ronaldo, dall’alto dei suoi 5 Palloni d’oro, teme solo il confronto con Messi. Quello con Lukaku vive adesso. Rispetto al belga, Cristiano è decisamente più tecnico, anche più egoista, concentrato sul suo talento ma, come nel caso di Lukaku, è impossibile farne a meno”.

“Sono i giganti del gol. Non si può tralasciare il fatto che insieme hanno segnato più di 12 delle 20 squadre della serie A. Lukaku sai sempre dove trovarlo, nel cuore dell’area o anche qualche metro dietro, spalle larghe e spesso girate verso la porta avversaria perché a lui si appoggiano i compagni. Ronaldo non dà punti di riferimento, cerca la profondità, sfruttando la velocità di gambe. Romelu va via di potenza, Cristiano con l’energia del suo dribbling”.

