Giggs: “La prima volta che incontrai Van Gaal mi diede un pugno nello stomaco. Mi guardò…”

Un pugno in pieno stomaco. È quanto successo a Ryan Giggs quando ha incontrato per la prima volta Louis Van Gaal, quando l’allenatore era stato appena nominato nuovo allenatore dello United. L’ex giocatore e attuale c.t. del Galles, racconta il primo incontro con l’olandese avvenuto in hotel nel 2014: “Era diverso, era una figura molto dominante. La prima volta che l’ho incontrato mi ha preso a pugni allo stomaco. Sono andato a conoscerlo, avevamo una lista dei giocatori che secondo me erano bravi e di quelli che non lo erano. Sono andato a trovarlo in un hotel, ha aperto la porta, mi ha guardato da capo a piedi e se n’è andato ‘Sei in buona forma!’ poi mi ha dato un pugno nello stomaco. E ‘stata anche dura e non sapevo cosa fare“.

Alla fine Giggs ammette di non aver replicato per paura di perdere il lavoro se avesse risposto: “Avrei potuto ricambiare, ma sarei rimasto senza lavoro. Era uno molto diretto, si prendeva cura del suo staff e dei suoi giocatori ed era davvero una brava persona ma solo molto eccentrica“.

