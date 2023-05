Milan-Inter a Gil Manzano, Cesari: “Un camaleonte: in Liga severissimo ma…”

"Scelto l'arbitro di Milan-Inter di Champions, Gil Manzano: il designatore Rosetti si affida ad un direttore di gara che in Liga dirige spesso partite così sentite e importanti. Nessun intruso come Kovacs, cattivo arbitro di Milan-Napoli. Che arbitro è? E' noto in Liga per la sua severità: ne sanno qualcosa Lewandowski, espulso nello spazio di 30' per due gialli e addirittura Pique dalla panchina ma in Champions cambia: 5 partite dirette, mai un rosso, 22 falli e 5 gialli di media. Insomma, un vero e proprio camaleonte"