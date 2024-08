L'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Reggiana vinta uno a zero, ha parlato anche della prima gara di campionato contro l'Inter, che si giocherà a Marassi il 17 agosto, alle 18. «Questa gara era indispensabile per l’entusiasmo e la consapevolezza che abbiamo e volevamo giocarci questa partita per aumentare l’autostima in vista dell’Inter. Non abbiamo preso gol e abbiamo creato tanto. Questo deve essere uno stimolo in più. Tra una settimana ci aspetta una partita importantissima, contro una squadra fortissima ma ci prepareremo sempre al massimo come facciamo davanti al nostro pubblico sempre e cercheremo di mettere in difficoltà la squadra nerazzurra», ha detto a proposito dell'esordio in campionato.