Se ho studiato qualcosa di Inzaghi? Mi piace interpretare questo modulo con coraggio, per esempio con Messias mezzala. I quinti lavorano in ampiezza e danno pressione. Mi piace pensare così questo modulo

Siamo maturati, è cresciuta la personalità e la consapevolezza. Dopo il 2-0 siamo rimasti in partita, non ci siamo slegati, ho motivato i ragazzi nel provarci con coraggio, l'abbiamo riaperta e poi per poco non abbiamo pareggiato.