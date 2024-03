"L'Inter ha pochissimi punti deboli, ha giocatori che possono fare la differenza. La nostra strategia è giocare con le nostre caratteristiche, dobbiamo esaltare le nostre qualità anche nei momenti di difficoltà, esaltandoci anche quando non avremo la palla".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.