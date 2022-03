Giletti: “Dybala? Sta più fuori che in campo. Chiede cifre fuori mercato”

Le parole del conduttore e tifoso bianconero sul rinnovo della Joya: "E' ovvio che uno è per Dybala sì, ma a che costo?"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Massimo Giletti, conduttore tv e tifoso della Juventus, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "Qualcuno mi vuole spiegare quando è sano? E' ovvio che uno è per Dybala sì, ma a che costo? Lui chiede per 5 anni e a cifre ad oggi fuori mercato, come società per dargli quelle cifre devo avere la garanzia che faccia almeno 25-30 partite all'anno. In questi due anni io l'ho visto più fuori che dentro. Io sono super tifoso di Dybala, Nedved era certo del suo valore: oggi però siamo nel 2022, Paulo deve scendere in campo e quando c'è non è il leader che serve alla Juventus".