Giletti: “Caduto l’Impero romano può cadere anche la Juve. Errore regalare conte all’Inter”

Il presentatore tv e grande tifoso della Juve ha parlato della sconfitta di ieri dei bianconeri contro il Benevento

"E' caduto l'impero romano, può anche cadere la Juve dopo 9 anni, solo che cade male. Sarebbe anche giusto in questo momento dire abbiamo sbagliato qualcosa. Il pubblico è importante negli stadi, ma il pubblico degli ultimi 2 anni bianconeri era un pubblico di assuefazione, attenzione a dar per scontato di continuare a vincere quando vinci sempre. Il punto critico è stato dopo il cambio di Allegri, regalare Conte all'Inter vera antagonista e prendere Sarri è stato un errore. Pirlo è una scommessa e rischi, ma questa Juve non ha alternativa al centrocampo, problemi coi terzini, gioca con 4 centrocampisti assortiti così, non uno di livello, Bentancur si è perso e abbiamo un monte stipendi altissimo. sa già benissimo dove andrà...uno deve trovare strade nuove, sono rari i casi in cui torni e vinci, anche perché sono stati i giocatori a non volerlo più, sono due anni che sono i giocatori a decidere gli allenatori".