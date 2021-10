Giletti: “Rimonta Juve? Complicato: Inter, Milan e Napoli sono molto forti”

Le parole del conduttore e tifoso bianconero: "La Juve deve piangere su stessa, sulla sua arroganza, su giocatori che credono di essere forti solo perché indossano la maglia bianconera"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Massimo Giletti, giornalista e tifoso della Juventus, ha detto la sua su una possibile rimonta della Juventus in tema scudetto: "Nel calcio tutto è possibile, ma è molto complicato. In quel periodo non c'erano squadre in grado di competere con la Juve, quest'anno Inter, Napoli e Milan sono molto forti, giocano bene e vincono anche se la prestazione non è buona. Nella sfida contro i partenopei non ho visto questa supremazia netta degli avversari. La Juve deve piangere su stessa, sulla sua arroganza, su giocatori che credono di essere forti solo perché indossano la maglia bianconera. Se si recupera il senso di squadra (come in parte contro Chelsea e Torino), si può fare qualcosa. La rimonta però resta molto difficile, la squadra del 2015/2016 era molto più forte di quella di oggi".