Gilmour: “Abbiamo rivisto i due ko con la Lazio ci serviranno. Con Conte…”

"Abbiamo rivisto le due partite perse con la Lazio, non siamo certo felici di come siano andate.nCon il mister abbiamo capito come stare meglio in campo, come aiutarci durante il match per aumentare il livello. C'è però voglia di essere positivi e propositivi per migliorarsi, e fare risultati migliori". Così il centrocampista del Napoli Billy Gilmour in un'intervista a Radio Crc. Sulla preparazione del match che vedrà i partenopei impegnati a Udine, lo scozzese spiega: "Lavoriamo al massimo - ha detto - ci sentiamo pronti per tirare fuori il meglio perché sappiamo che servirà una prestazione importante".