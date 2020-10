Ginter: “Fa arrabbiare che abbiano pareggiato al 90′. Soprattutto perché il gol dell’Inter…”

Matthias Ginter ha commentato il risultato di San Siro nella partita di Champions League con l’Inter. I nerazzurri hanno acciuffato il pareggio all’ultimo minuto: “Con alcune ore di distacco possiamo rallegrarci per il punto conquistato, ma subito dopo la partita ha predominato la delusione. Quando si va così vicino a vincere per 2-1 poco prima del fischio finale fa arrabbiare incassare il pareggio al 90′. Poi di particolarmente amaro c’è che si trattava di una rete evitabile. Anche con alcuni di noi fuori avremmo dovuto difendere meglio su quel calcio d’angolo. A livello difensivo e nell’economia totale della partita non abbiamo concesso molto. Nel primo tempo non abbiamo trovato spazio quando attaccavamo e per questo motivo abbiamo anche perso diversi palloni. Con il rigore, che ci ha portato sull’1-1, abbiamo giocato molto meglio, meritandoci il punto conquistato”.

Su Romelu Lukaku ha aggiunto: “Non puoi disinnescare completamente giocatori come lui. Credo abbia avuto due occasioni. Il primo gol lo ha fatto in quattro metri, il secondo in mezzo. È sempre lì dove arriva il pallone”.